Журналист года. Версия НСЖУ

Секретариат Национального союза журналистов Украины к дню журналиста присудил премии и награды по результатам работы в 2006 году.

Как сообщили УНИАН в Национальном союзе журналистов Украины, «Журналистом года» НСЖУ признала главного редактора Ивано-Франковской газеты «Галичина» Василия НАЗАРЧУКА.

Премии «Золотое перо» удостоены: завотделом «Вінницької газети» Александр ДМИТРУК; редактор отдела газеты «Зоря Полтавщини» Лидия ВИЦЕНЯ; корреспондент газеты «Магістраль» - Юрий ШВАЙКО; редактор боровской райгазеты "Трудова слава" (Харьковская область) Василий КОЛИСНЫК.

Лучшей городской газетой признаны: Константиновская городская газета «Знамя индустрии» (Донецкая область) и Северодонецкая городская газета «Сєвєродонецькі вісті» (Луганская область).

Лучшей региональной газетой стала газета «Вісник і К» (г.Луцк).

Лучшей районной газетой признанная газета «Сільське Криворіжжя» (Днепропетровская область), лучшей горрайонной газетой - газета «Життя Лебединщини» (г.Сумы).

В номинации «Журналистское расследование» победила корреспондент газеты "Время" (г.Харьков) Наталия ШЕХОВЦОВА.

За освещение вопросов педагогики премии имени Петра Игнатенко удостоена Гайсинская районная газета "Трибуна праці" (Винницкая область).

Лучшей первичной организацией НСЖУ признаны организации НСЖУ Волынской областной государственной телерадиокомпании и организация НСЖУ Теребовлянской районной газеты "Воля" (Тернопольская область)

Почетным знаком НСЖУ отмечена городская организация Конотопа НСЖУ.

В номинации «Лучшие телепередачи» победили: ведущий канала «Интер» Владимир КОСТЕНКО (за передачу, посвященную Чернобыльской трагедии) и Полтавская ТРК "Лтава" за документальный фильм «Більше, ніж життя».

Лучшей радиопередачей признан цикл радиопрограмм "Постскриптум" (автор Валентина ОРЛОВА (Днепропетровское областное радио) и цикл передач “Муравський шлях" (автор Ирина МИРОНЕНКО (Харьковское областное радио).

В номинации Журналистская акция победили: Александр ДАВЫДОВ (директору Журфонда Днепропетровской областной организации НСЖУ) - за подготовку книги "В эпицентре событий - журналист" и Алла ФЕДОРИНА - за организаторскую работу по проведению "Всеукраинского конкурса юных журналистов" (г.Сумы).

За лучшую студенческую научную работу премии имени Анатолия Москаленко удостоен студент Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Андрей АБАИМОВ за работу "Факторы конкурентоспособности СМИ как залог успешного функционирования на информационном рынке".

Лучшим Журналистским проектом года признана газета "Український формат" (г.Купянск Харьковской области) и пресс-центр "Воля громади" (г.Сумы).

В номинации “За верность теме” за многолетнюю публицистическую деятельность в защиту пчеловодства победил Николай УЛЯНИЧ.