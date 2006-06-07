Пустовойтенко нашел покупателей на ”Арсенал”

Киевская городская государственная администрация готовит распоряжение о продаже на тендере футбольного клуба «Арсенал».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель Киевского городского председателя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Валерий ПУСТОВОЙТЕНКО.

По его словам, есть поручение председателя КГГА подготовить материалы о тендере, «должен быть подготовлен проект распоряжения и будем его выставлять на тендер для реализации, потому что ФК «Арсенал» сегодня очень сложный для бюджета».

В.ПУСТОВОЙТЕНКО отметил, что уже есть желающие купить «Арсенал». В то же время, по его словам, «Арсенал» имеет слабое место, поскольку у него нет собственной базы для подготовки футболистов. «Если бы была реальная для развития база, то он пошел бы по большой цене», - отметил В.ПУСТОВОЙТЕНКО.

Он также сказал, что стартовая цена клуба пока не определена. «Будет распоряжение всё будете знать», - сказал В.ПУСТОВОЙТЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 1 июня Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил В.ПУСТОВОЙТЕНКО возглавить конкурсную комиссию и в течение недели определить дальнейшую судьбу муниципальной футбольной команды «Арсенал».

Городской председатель отметил, что каждый месяц на содержание команды из бюджета Киева расходуется свыше 2 млн. грн.

Справка УНИАН. В октябре 2001 года тогдашний мэр Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО подписал распоряжение «О создании ООО “Футбольный клуб «Арсенал» (Киев)» на базе ФК ЦСКА (Киев), в котором отмечалось, что клуб создан в соответствии со ст.60 Закона «О местном самоуправлении в Украине» с целью поддержки развития спорта в Киеве. Вопросами финансирования клуба занимается Главное управление по вопросам физической культуры и спорта Киевской городской государственной администрации, а высшим органом управления «Арсенала» является наблюдательный совет.