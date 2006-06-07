Янукович обратился к Генеральному Секретарю НАТО

Партия регионов убеждает Генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп СХЕФФЕРА, что последовательно выступает за дальнейшее развитие сотрудничества Украины с НАТО, и просит поспособствовать урегулированию ситуации, возникшей вокруг проведения в Крыму международных военных учений «Си Бриз 2006».

Об этом говорится в обращении лидера Партии регионов и одноименной парламентской фракции Виктора ЯНУКОВИЧА к Генеральному Секретарю НАТО, текст которого передан УНИАН пресс-службой председателя ПР.

В частности, в обращении отмечается, что Партия регионов «последовательно выступает за дальнейшее развитие сотрудничества Украины с НАТО, укрепление системы глобальной и европейской безопасности».

В то же время, отмечает Партия регионов, «сегодня в силу исключительно внутренних причин, по вине правящих политических сил и Правительства Украины наши партнерские отношения находятся под угрозой».

В.ЯНУКОВИЧ напоминает, что в нынешнем году в Украине не принят закон о допуске иностранных войск, что делает невозможным пребывание иностранных военнослужащих и вооружений на территории страны, а также проведение соответствующих учений с их участием до законодательного урегулирования данного вопроса. «Несмотря на это, Президент и правительство предприняли практические шаги по организации учений "Си Бриз 2006" и, не имея на то законных оснований, дали согласие на размещение с 27 мая с.г. иностранных военнослужащих на территории Украины. Тем самым были грубо нарушены Конституция и национальное законодательство, а народ Украины и наши партнеры по НАТО введены в заблуждение», - говорится в обращении.

Указанные действия центральной власти Украины, по словам лидера ПР, «вызвали обоснованное возмущение народа, спровоцировали массовые акции протеста и поставили под угрозу права и свободы украинских граждан, а также привилегии и иммунитеты иностранных военнослужащих».

При этом, говорит В.ЯНУКОВИЧ, «вместо того, чтобы урегулировать создавшуюся ситуацию в пределах правового поля, публично ее прокомментировать и наказать виновных в ее возникновении, правительство Украины выбрало путь умалчивания и социально-политической конфронтации. Более того, центральные и местные органы власти Украины оказывают незаконное давление на простых граждан, общественные организации и политические силы, которые участвуют в соответствующих акциях протеста. Тем самым по вине властей именно народ, а не сама власть, стал заложником сложившейся ситуации».

При этом в обращении заявляется о грубом нарушении фундаментальных прав и свобод человека, что «подтверждается соответствующим заявлением Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека».

Партия регионов обращается к Генеральному секретарю НАТО «как к руководителю международной организации, в основе которой лежат принципы демократии, защиты прав и свобод человека», с просьбой дать оценку сложившейся сегодня внутриполитической ситуации в Украине. ПР также просит Я.СХЕФФЕРА немедленно задействовать соответствующие международные механизмы к ее урегулированию в духе Плана действий Украина-НАТО, Хартии об особом партнерстве Украина-НАТО, Программы "Партнерство ради мира" и других международных инструментов.