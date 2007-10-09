ЦИК ждет один-единственный протокол

В ЦИК на вечер понедельника не поступил один-единственный протокол территориальной избирательной комиссии

Ожидают, что последний протокол из округа № 1 в Симферополе поступит в Центральную избирательную комиссию во вторник, сообщает Радио Собода.

На данный момент Центризбирком рассмотрел 224 протокола из территориальных избирательных округов.

Ранее в понедельник заместитель председателя ЦИК Андрей Магера заявил, что официальные результаты досрочных парламентских выборов установят не раньше, чем через неделю.

По его словам, теперь нет судебных решений, которые бы запрещали устанавливать результаты выборов, хотя в судах продолжается рассмотрение жалоб относительно результатов голосования в отдельных округах.

По предварительным результатам голосования, в парламент проходят Партия регионов, БЮТ, «Наша Украина – Народная самооборона», КПУ и Блок Литвина.

Досрочные выборы в Верховную Раду состоялись 30 сентября.