Янукович: законы нельзя отменять, их можно изменять

Премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает целесообразным не отмену закона о Кабинете Министров, а внесение в него изменений.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЯНУКОВИЧ выразил журналистам после встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с лидерами партий, прошедших в парламент.

«Мы и раньше высказывали такое мнение, что законы нельзя отменять, их можно изменять. Но сколько нужно изменять этот закон (о Кабмине – УНИАН), мы высказывали свою точку зрения, и я согласен с позицией Президента, что, безусловно, нужно искать баланс власти», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, в изменениях в закон о Кабинете Министров следует учесть все, что не требует внесения изменений в Конституцию.

Премьер-министр также сообщил, что убежден в том, что «глава государства должен иметь контроль над силовыми ведомствами в рамках тех полномочий, которые он имеет». «И Кабинет Министров также должен иметь и выполнять свои полномочия. Президент высказывает свою точку зрения в пределах своих полномочий», - добавил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, вчера Президент заявил, что настаивает на отмене действующего закона о Кабинете Министров.

По словам В.ЮЩЕНКО, этот закон «привел к хлопотам в стенах парламента». В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что этот закон был принят с нарушениями Конституции, и призвал политические силы, прошедшие в парламент, дать честный ответ на организацию работы правительства.

При этом В.ЮЩЕНКО также подчеркнул, что выступает за подчинение всего силового блока правительства Президенту Украины. По его словам, это необходимо, чтобы «у нас не было эксцессов с внутренними войсками”, а также, чтобы больше не было случаев, подобных тому, когда была попытка захватить помещение Генеральной прокуратуры.