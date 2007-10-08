Шкиль: Идею Ющенко можно обсудить, но пока нельзя выполнить

Инициативы Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно подчинения ему всего силового блока правительства можно воспринимать как предложения, которые должны быть обсуждены во время внесения изменений в Конституцию Украины, поскольку в ныне действующем Основном законе этого не предусмотрено.

Об этом заявил в интервью УНИАН кандидат в народные депутаты Украины от Блока Юлии Тимошенко Андрей ШКИЛЬ.

Он напомнил, что для этого необходимо не менее 300 голосов народных депутатов Украины. По словам А.ШКИЛЯ, то же можно сказать о полномочиях Кабинета министров Украины - для их пересмотра также необходимо внесение изменений в Конституцию.

А.ШКИЛЬ считает, что такие предложения “ожидаются, и над ними будут работать в БЮТ и определяться относительно них”. При этом он подчеркнул, что “процессы законодательной деятельности это одно, а процесс формирования большинства - это немного другое”. А.ШКИЛЬ убежден, что все эти вопросы должны решаться в переговорном процессе “со всеми позитивами и негативами”. Он также выразил убеждение, что демократическая коалиция в Верховной Раде будет сформирована, несмотря на то, что все “идет не очень гладко”.

Отвечая на вопрос, не направлены ли предложения В.ЮЩЕНКО на минимизацию влияния Юлии ТИМОШЕНКО в случае избрания ее премьер-министром Украины, А.ШКИЛЬ отметил, что “здесь нечего минимизировать, поскольку есть Конституция Украины, где выписаны полномочия правительства”. Потому, отметил он, можно говорить только о возможности изменений в Конституцию Украины. А.ШКИЛЬ также отметил, что в данной ситуации можно лишь повторить известное высказывание - “закон суров, но это закон”.