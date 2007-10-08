Донецкие социалисты подыскали замену Морозу

Донецкая городская организация Социалистической партии Украины выступила с инициативой проведения партийного съезда и замены ее лидера Александра МОРОЗА на Василия ВОЛГУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении городского бюро СПУ "относительно современной ситуации с развитием СПУ в Украине". Заявление подписано первым секретарем горкома СПУ, депутатом облсовета Александром ИВАЩЕНКО.

"Базовым партийным организациям поднять вопрос о замене руководства партии: на смену современному управленческому аппарату должны прийти молодые и активные руководители, которые лучше ощущают нужды партии, смогут вдохнуть в партию новую жизнь", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что "Донецкая городская организация СПУ считает, что партия может это сделать во главе с Василием Александровичем ВОЛГОЙ". По мнению донецких социалистов, именно В.ВОЛГА "сможет вывести партию из кризиса недоверия со стороны общества, обновить руководящие органы СПУ, сделать управление партией более прозрачным и понятным для большинства членов организации". В заявлении подчеркивается, что "СПУ с современными методами управления не имеет перспектив развития и выполнение своих уставных и программных основ".

"Ощущение непонятности действий по развитию партии, отсутствие целостного восприятия целей, задач и перспектив СПУ со стороны партийного руководства, которое возникает в региональных отделениях СПУ, также не оказывает содействие нормальной работе партии", - указывают донецкие социалисты.

Они также акцентируют, что "система принятия решений руководством СПУ остается закрытой и непонятной для простых членов партии, решения принимаются без учета мнений базовых партийных организаций".

Донецкая городская организация СПУ предлагает всем парторганизациям "провести собрания и предоставить свои предложения по реформированию существующей системы управления партии на более понятную и простую для рядовых членов партии", а также "рассмотреть возможность проведения внеочередного съезда СПУ".

"Современная ситуация, которая сложилась в Соцпартии Украины, может привести к полному упадку партии, если своевременно не среагировать и не принять соответствующие организационные и кадровые решения на внеочередном съезде партии", - убеждены донецкие социалисты.