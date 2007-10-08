Луценко ждет паса от Литвина

Лидер блока «Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО подтверждает готовность НУ-НС и БЮТ пригласить Блок Литвина к участию в формировании коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам по окончании встречи представителей партий - победителей на парламентских выборах с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что Блок Литвина получил предложение по формированию коалиции и сейчас «мяч находится на его поле». По словам Ю.ЛУЦЕНКО, все вопросы сейчас нужно адресовать лидеру блока Владимиру ЛИТВИНУ.

Лидер НУ-НС также сообщил, что его политическая сила и БЮТ имеют не только теоретическую, но и практическую возможность сформировать коалицию в парламенте.