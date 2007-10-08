Симоненко: все свелось к очередному «давайте жить дружно!»

Дальнейшие консультации относительно формирования коалиции будут проводиться без участия Президента. Об этом сегодня в интервью журналистам сообщил лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО после консультаций у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом П.СИМОНЕНКО отметил, что цель сегодняшней встречи у Президента была непонятной.

«Зачем было приглашать, если сами не определились», - сказал лидер коммунистов.

По словам П.СИМОНЕНКО, на данный момент все намерения БЮТ и НУ-НС сформировать демократическую коалицию есть только исключительно на уровне заявлений.

«Потому эта встреча у Президента свелась к очередному «давайте жить дружно!», - сказал лидер КПУ.

Он также отметил, что речь о формировании коалиции должен вести не Президент, а политические силы, прошедшие в парламент.

П.СИМОНЕНКО также подчеркнул, что сегодня во время встречи у главы государства БЮТ и НУ-НС не заявили о своей готовности сформировать коалицию.

«Становится очевидным, что они повторяют тот же путь, который был в 2006 году», - сказал он.

Он также заверил, что на протяжении ближайших дней консультации между политическими силами относительно формирования коалиции будут продолжаться.

«Но все это будет происходить без Президента, и он не будет иметь к этому никакого отношения», - сказал лидер КПУ.