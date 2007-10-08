Тимошенко назвала должности, которые она готова отдать Януковичу

Блок Юлии Тимошенко и Блок «Наша Украина – Народная самооборона» в случае формирования демократической коалиции в парламенте считают целесообразным отдать должность одного из вице-премьер-министров представителям оппозиции. Об этом сегодня в интервью журналистам заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО после встречи Президента Виктора ЮЩЕНКО с представителями политических сил, победивших на досрочных парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что права оппозиции, как в будущем парламенте, так и в органах исполнительной власти, должны быть значительно расширены.

В частности, по ее словам, БЮТ и НУ - НС выступают за то, чтобы отдать представителю оппозиции должность председателя Счетной палаты, ряд должностей председателей парламентских комитетов и одну из должностей вице-премьер-министра.

Кроме того, сообщила Ю.ТИМОШЕНКО, БЮТ и НУ - НС считают возможным отдать представителям оппозиции должности заместителей министров, заместителей председателей облгосадминистраций.

«Оппозиция получит значительно более широкие права», - заявила лидер БЮТ.

Также, по ее словам, БЮТ и НУ - НС считают целесообразным, чтобы в наблюдательных советах государственных предприятий также присутствовали представители оппозиции.

«Мы будем первой властью, которая ничего не будет скрывать от оппозиции», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, лидер блока НУ - НС Юрий ЛУЦЕНКО отметил, что оппозиции будут отданы должности заместителей министров, даже в силовом блоке правительства.

«Таким образом оппозиция будет иметь доступ к абсолютно всей информации», - сказал он.