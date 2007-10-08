У Януковича с Тимошенко разговор получился короткий

Премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ провел короткую встречу с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня после встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с лидерами партий, прошедших в парламент по результатам досрочных выборов.

«У нас состоялся краткий разговор, состоялась и публичная дискуссия. Я считаю, что эта дискуссия будет продолжаться некоторое время, и, в конце концов, мы все же найдем общий язык по поводу того, как жить в нашей стране», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.