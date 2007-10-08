Януковича не пугает работа в оппозиции

Премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что начало переговоров о создании парламентской коалиции можно начать только после оглашения официальных результатов выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня после встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с лидерами партий, прошедших в парламент.

«Без объявления официальных результатов выборов начало переговоров о формировании коалиции невозможно. Нужно дождаться официального оглашения результатов, это первое. Второе - пять дней отводится на судебные жалобы и после этого можно начинать процесс создания коалиции, потом фракций в парламенте, и на этой основе - подписание коалиционного соглашения», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр еще раз подчеркнул, что Партия регионов как победитель выборов должна участвовать в переговорном процессе по созданию коалиции. «Если мы будем в коалиции, то премьерское кресло будет за Партией регионов, а если мы будем в оппозиции… То есть, есть два вопроса. Мы готовы взять на себя ответственность и имеем на это право как победители избирательной гонки, и если так произойдет, то кресло премьера будет у Партии регионов», - добавил он.

Между тем, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Партию регионов не пугает возможная работа в оппозиции. «Если так произойдет, то мы будем в оппозиции», - добавил он.