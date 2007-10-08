Ехануров не понимает, почему лидеры НУ-НС ”начали ползать” перед Тимошенко

Кандидат в народные депутаты Украины от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЕХАНУРОВ заявляет, что коалиция БЮТ и НУ-НС должна быть, но нужно согласовать некоторые позиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Днепропетровске.

«Есть решение съездов, блоков, партийных органов о создании коалиции между Блоком Юлии Тимошенко и блоком НУ-НС, но есть вопросы, по которым мы не согласовали позиции», - отметил Ю.ЕХАНУРОВ.

По его словам, в переговорном процессе о создании оранжевой коалиции следует выяснить вопрос, как, в частности, БЮТ относится к рынку земли. Он подчеркнул, что партия НУ-НС выступает за то, чтобы с 1 января, согласно закону, “ввести в Украине рынок земли”.

Второй вопрос, который необходимо согласовать с БЮТ, является закон об акционерных обществах, сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Третья не согласована позиция – тендерные процедуры, «против которых выступает вся Украина».

Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что необходимо получить четкий ответ на эти вопросы в ходе переговорного процесса с БЮТ.

Ю.ЕХАНУРОВ заявил, что ему не совсем понятно, почему лидеры блока НУ-НС “начали ползать перед Юлией Владимировной” без обсуждения и согласования позиций между двумя блоками.

«Идет переговорный процесс о создании коалиции. Нашей политической силе нужно добиться того, чего мы хотим», - подчеркнул он.

По его словам, отмеченное поведение блока ставит НУ-НС в худшее положение при формировании коалиции.

Отвечая на вопрос журналистов о вероятности создания широкой коалиции в ВР, он отметил, что сначала нужно согласовать все действия в рамках БЮТ и НУ-НС, а затем говорить о другом.

По словам Ю.ЕХАНУРОВА, ни один орган блока НУ-НС не собирался и не обнародовал официальной позиции, касающейся процесса формирования коалиции в ВР.

Заявления отдельных депутатов по поводу якобы отдельного мнения в блоке Ю.ЕХАНУРОВ назвал просто «заявлениями отдельных народных депутатов», «которые еще даже не приняли присягу в Верховной Раде».

Ю.ЕХАНУРОВ подтвердил, что он написал письмо членам Президиума “Нашей Украины”, опубликованное на сайте «украинской правды» 2 октября. В то же время он отметил, что это письмо было предназначено только для внутреннего партийного пользования.

Как сообщалось, в этом письме Ю.ЕХАНУРОВ назвал “серьезной ошибкой” публичные комментарии лидеров НУ-НС, касающиеся итогов голосования. “Своими дифирамбами БЮТ относительно результатов выборов, эти люди окончательно уничтожают электоральную базу Президента и нашей Партии. Такой позицией нашей политической силы мы заставляем наших избирателей сомневаться в правильности своего выбора и считать, что они отдали свои голоса куче неудачников, а не победителю – БЮТ”, - говорится в письме.

По убеждению Ю.ЕХАНУРОВА, “Наша Украина”, как политическая сила правоцентристского направления, должна видеть в 14 процентах избирателей, которые проголосовали за нее, неплохую базу для проведения экономических реформ”.

“Убежден, что нужно прекратить возвеличивать достижения БЮТ и его лидера, посыпая собственную голову пеплом”, говорится, в частности, в письме Ю.ЕХАНУРОВА членам Президиума “Нашей Украины”.