Ющенко хочет, чтобы ему отдали весь силовой блок

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за отмену действующего закона о Кабинете Министров и настаивает на подчинении ему всего силового блока правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с представителями политических сил, победивших на досрочных выборах в Верховную Раду.

Говоря о действующем законе о Кабмине, Президент сказал: «Настаиваю на отмене этого закона». По словам В.ЮЩЕНКО, он привел к хлопотам в стенах парламента. В.ЮЩЕНКО убежден, что этот закон был принят с нарушениями Конституции. Президент призывает политические силы, попавшие в парламент, дать честный ответ на организацию работы правительства.

При этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что выступает за подчинение всего силового блока правительства Президенту Украины. По его словам, это необходимо, чтобы «у нас не было эксцессов с внутренними войсками”, а также, чтобы больше не было случаев, подобных тому, когда была попытка захватить помещение Генеральной прокуратуры.