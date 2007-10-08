Ющенко дал победителям выборов пять дней (дополненная)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил победителям выборов на протяжении пяти дней наработать предложения относительно будущего формата коалиции и кандидатуры на должность премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с представителями политических сил, победившими на досрочных выборах в Верховную Раду.

В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодняшний разговор должен происходить в плоскости того, что нужно сделать всем, чтобы возобновилась нормальная работа ВР и правительства.

«Я бы очень хотел, чтобы политические силы, которые прошли в ВР, и их лидеры в частности, сделали выводы из короткого политического периода, в котором находился парламент пятого созыва», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что причиной досрочных выборов в парламент стал тот факт, что некоторые политические силы захотели провести ревизию результатов выборов 2006 года.

В то же время, по его словам, во время нынешних досрочных выборов «имела место лексика, которая не способствовала конструктивизму в украинской политике».

«Я обращаюсь ко всем, уважаемые присутствующие, оставить это во вчерашнем дне», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что хочет видеть украинский парламент эффективным институтом, который вместе с Президентом и правительством обеспечит эффективное развитие демократии, экономики и политики.

«Убежден, что сегодня мы имеем уникальный шанс обратить внимание на те вещи, на которые годами не обращали внимания», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что формирование демократической коалиции всегда происходило очень трудно, поскольку не все хотели ее видеть.

«Никто или немногие хотели видеть парламент стабильным», - сказал глава государства.

Он отметил, что политические силы, победившие на выборах, на протяжении ближайших дней должны определиться, кто будет находиться в коалиции, а кто - в оппозиции.