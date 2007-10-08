Ющенко таки пригласил Симоненко

Представителей Коммунистической партии Украины таки пригласили на переговоры с участием Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил сам лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО, направляясь в Секретариат Президента.

По его словам, полчаса назад ему позвонили из Секретариата Президента и пригласили на встречу.

Отвечая на вопрос журналистов, на какие должности готова согласиться его партия, П.СИМОНЕНКО сказал, что на такой встрече о должностях вообще нельзя говорить. Он подчеркнул, что Президент в очередной раз нарушает Конституцию и вмешивается в те процессы, которые не относятся к его компетенции.

По словам П.СИМОНЕНКО, политические силы, которые победили на выборах, только сами могут определять, какую коалицию формировать.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром пресс-служба Президента проинформировала о сегодняшней встрече В.ЮЩЕНКО с лидерами политических сил – победителями выборов: Партии регионов, Блока Юлии Тимошенко, блока «Наша Украина – Народная самооборона» и Блока Владимира Литвина.

Тема переговоров – состояние реализации договоренностей о формировании парламентской коалиции и установлении формата отношений между властью и оппозицией.

Позже П.СИМОНЕНКО заявил, что тот факт, что его не пригласили на эту встречу, “лишний раз свидетельствует о том, что Президента не интересует мнение украинских избирателей”.