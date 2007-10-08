Регионалы не собираются отдавать кресло премьера

Партия регионов в процессе переговоров о создании парламентской коалиции не намерена уступать кресло Премьер-министра Украины. Такой вывод можно сделать из заявлений представителя Партии регионов Михаила Чечетова, которые он сделал в эфире радио "Эра", пишет ЛигаБизнесИнформ

Он подчеркнул, что для его политической силы раздел портфелей является второстепенным, но должность главы правительства остается принципиальной. "Что касается Премьер-министра. Этот вопрос не логичен. Ну, вдумайтесь, на сегодняшний день есть человек, обладающий самым высоким рейтингом среди политиков Украины, - кому, как не ему быть руководителем правительства. Он самый рейтинговый политик, а вы пытаетесь отодвинуть его от управления страной", - сказал М.Чечетов.

Отвечая на вопрос, одобрят ли "регионалы" технического кандидата на должность Премьера, М.Чечетов указал, что данную должность должна занять "яркая личность". По его словам, настал период, когда необходимо принимать не популярные решения, "нельзя в период развития оставлять страну с непрофессионалами". "Необходимо, чтобы Премьер мог выезжать за границу, мог выезжать в Россию", - подчеркнул представитель Партии регионов.