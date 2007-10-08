Симоненко объяснил, почему Ющенко не пригласил его к себе

На сегодняшней встрече у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО будут присутствовать представители политических сил, защищающих интересы крупного бизнеса, а не избирателей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Коммунистической партии Украины, об этом сегодня заявил лидер Компартии Петр СИМОНЕНКО, комментируя приглашение на встречу с Президентом лидеров только четырех партий и блоков, прошедших в парламент, и неприглашение коммунистов.

“Это лишний раз свидетельствует о том, что Президента не интересует мнение украинских избирателей”, - подчеркнул П.СИМОНЕНКО.

По его словам, В.ЮЩЕНКО пригласил к себе на встречу только “тех, кто выражает его интересы и интересы крупного бизнеса”.

“Президент возглавляет эту олигархическую власть”, - убежден П.СИМОНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 15.00 в Секретариате Президента запланирована встреча ГЛАВЫ государства и лидеров политических сил, которые преодолели избирательный барьер в Верховную Раду.

Тема переговоров – состояние реализации договоренностей о формировании парламентской коалиции и установление формата отношений между властью и оппозицией.

На встречу приглашены лидеры Партии регионов, Блока Юлии Тимошенко, блока «Наша Украина – Народная самооборона» и Блока Владимира Литвина