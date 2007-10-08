Ющенко написал Януковичу, что надо говорить в Москве

Президент Украины Виктор Ющенко сегодня подписал директивы визита премьер-министра Виктора Януковича в Москву, запланированного на 9 октября. Об этом РБК-Украина сообщил заместитель главы Секретариата президента Александр Чалый.

Напомним, что Виктор Янукович 3 октября на заседании Кабинета министров заявил, что намерен лично вылететь в Москву для переговоров в связи с заявлением "Газпрома" о долге Украины за газ в размере 1,3 млрд долл.

РБК-Украина