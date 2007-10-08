КПУ: Тимошенко забьет последний гвоздь в “политический гроб” Ющенко
12:42, 08 октября 2007Политика
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Поезд Президента уже ушел?
|Екатерина САМОЙЛИК
Самойлик считает, что “Президент должен был четко и ясно сделать ставку именно на Партию регионов, как на партию-победительницу, а дело этой партии создавать коалицию с тем, с кем она считает нужным”, - депутат от КПУ сослалась на международный опыт.
“Ющенко почти ничего не сделал за три года для того, чтобы объединить Украину. Он думает, что сегодняшними шажками он может этого добиться. Нет, поезд уже ушел. Более того, создание исключительно “помаранчевой” коалиции и назначение Тимошенко на пост Премьера – это последний гвоздь в “политический гроб” Президента”, - подытожила Екатерина Самойлик.
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