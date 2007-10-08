КПУ: Тимошенко забьет последний гвоздь в “политический гроб” Ющенко

“Первое решение, которое должен принять сейчас Президент Ющенко – это уйти в отставку, поскольку политическая сила, почетным председателем которой он является, победила на выборах только в Закарпатской области и то только потому, что глава президентского Секретариата - выходец из этой области. Это тотальное поражение”. Такое заявление сделала депутат от фракции КПУ Екатерина Самойлик, сообщает сайт Компартии

Самойлик считает, что “Президент должен был четко и ясно сделать ставку именно на Партию регионов, как на партию-победительницу, а дело этой партии создавать коалицию с тем, с кем она считает нужным”, - депутат от КПУ сослалась на международный опыт.

“Ющенко почти ничего не сделал за три года для того, чтобы объединить Украину. Он думает, что сегодняшними шажками он может этого добиться. Нет, поезд уже ушел. Более того, создание исключительно “помаранчевой” коалиции и назначение Тимошенко на пост Премьера – это последний гвоздь в “политический гроб” Президента”, - подытожила Екатерина Самойлик.