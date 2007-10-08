Тимошенко не боится, что регионалы могут сдать мандаты

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко не видит угрозы в том, что новоизбранные депутаты от партии регионов могут сдать свои мандаты и тем самым лишить парламент VI созыва дееспособности.

Об этом в понедельник пишет российская газета "Известия" со ссылкой на Тимошенко.

"Если они низложат Раду, мы пойдем на новые выборы. И выиграем их. А "регионы" получат в два раза меньше голосов, чем им досталось 30 сентября", - заявила Тимошенко.

В то же время газета отмечает, что спровоцировать роспуск парламента способен и БЮТ, также получивший 150 мандатов.

"Шантажируя Украину перспективой новых досрочных выборов, Партия регионов и Блок Тимошенко ведут бой за премьерство. Что не удивительно. Согласно конституционной реформе, главный человек в Украине — именно премьер, а не президент", - отмечает газета.

"Ющенко обещает представить Тимошенко на пост премьера, если она сумеет договориться с Партией регионов о "мирном уходе в оппозицию". Но эта миссия для Юлии невыполнима", - отмечает газета.

Издание также приводит мнение некоторых политологов, что "президент сознательно ставит перед Тимошенко нереальную задачу, и если она с ней не справится, появится повод искать новую кандидатуру на пост главы правительства".

"А как показывает опыт последнего времени, Ющенко проще договориться с премьером Януковичем, чем с бывшей соратницей Юлией", - пишет газета.

Газета также отмечает, что "если Партия регионов добьется роспуска Рады, Янукович получит дополнительный год премьерства".

"Согласно украинскому законодательству, интервал между досрочными выборами должен быть не менее 12 месяцев. Если новоизбранная Рада 6-го созыва не вступит в свои права, легитимной окажется предыдущая, 5-я, руководимая спикером Александром Морозом и контролируемая союзниками Януковича", - пишет газета.

Также издание напоминает, что коалиция под управлением Партии регионов за год вполне может сформировать конституционное большинство (300 голосов) и "превратить Украину в парламентскую республику, ликвидировать институт президентства и присвоить русскому языку государственный статус".

"Именно эти "стратегические пункты" значатся в программах участников коалиции 5-го созыва — Партии регионов, социалистов и коммунистов", - добавляет газета.

Украинская правда