В ЦИК сказали, когда ждать официальных итогов выборов

Официальных результатов выборов стоит ожидать не ранее 14-15 октября. Об этом сообщил первый заместитель председателя ЦИК Андрей Магера. По его словам, сегодня Комиссия рассмотрела 9 протоколов ОИК, 6 из них повторно, одним из которых был возвращен на доработку.

На сегодня, по словам А.Магеры, еще не поступили протоколы от двух ОИК №1 (Симферополь) и №9 (Винница). Ожидается, что эти протоколы поступят в ЦИК сегодня. Таким образом, ЦИК проработала 223 из 225 протоколов ОИК, из которых около 200 повторно.

Также А.Магера сообщил, что после того, как ЦИК примет протоколы всех 225 ОИК, Комиссия будет сверять данные протоколов с мокрыми печатями УИК с данными протоколов ОИК. "Только после этого ЦИК составит единый протокол результатов выборов", - сказал он. По его словам, после официального объявления результатов выборов субъекты избирательного процесса будут иметь возможность в течение 5 дней обжаловать результаты выборов в Высшем административном суде.

РБК-Украина