Ющенко на 15.00 пригласил Януковича, Тимошенко, Луценко и Литвина

Сегодня в 15.00 в Зале государственных мероприятий Секретариата Президента Украины состоится встреча главы государства Виктора ЮЩЕНКО и лидеров политических сил, которые по результатам выборов прошли в Верховную Раду.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, тема переговоров – состояние реализации договоренностей по формированию парламентской коалиции и установление формата отношений между властью и оппозицией.

На встречу приглашены лидеры Партии регионов, Блока Юлии Тимошенко, блока «Наша Украина – Народная самооборона» и Блока Владимира Литвина.

Журналисты приглашаются в пресс-центр Секретариата Президента Украины, где будет осуществляться прямая трансляция выступления Президента.

Видео- и фотооператоры будут иметь возможность осуществить протокольную съемку. По окончании мероприятия предусматривается выход участников встречи к прессе.

Аккредитация журналистов проводится по телефонам: 255-65-01 и 255-74-02.