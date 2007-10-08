Мыкола Вересень пригласит к разговору Василия Горбаля

10:08, 08 октября 2007
Политика
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Сегодня, 8 октября, в 18.30 на волнах радио 106 FM  и в 22.00 на телеканале СІТІ  в программе "Без сантиментов - разговор с Мыколою Вереснем" будет принимать участие известный политик, председатель Киевского  городского отделения Партии регионов,  народный депутат Украины 4 и 5 созывов Василий Горбаль. Повтор интервью на телеканале СІТІ  9 октября о 7.30 и в 18.40.

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