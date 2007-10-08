Мыкола Вересень пригласит к разговору Василия Горбаля

Сегодня, 8 октября, в 18.30 на волнах радио 106 FM и в 22.00 на телеканале СІТІ в программе "Без сантиментов - разговор с Мыколою Вереснем" будет принимать участие известный политик, председатель Киевского городского отделения Партии регионов, народный депутат Украины 4 и 5 созывов Василий Горбаль. Повтор интервью на телеканале СІТІ 9 октября о 7.30 и в 18.40.