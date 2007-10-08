В Секретариате Президента состоится брифинг Чалого
09:54, 08 октября 2007Политика
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Сегодня о 12.30 в Секретариате Президента Украины (ул. Банковая, 11) состоится брифинг заместителя главы Секретариата Президента Украины Александра ЧАЛОГО.
Как сообщает пресс-служба главы государства, тема брифинга - внешнеполитическая деятельность Президента Украины.
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