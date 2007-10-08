В Секретариате Президента состоится брифинг Чалого

Сегодня о 12.30 в Секретариате Президента Украины (ул. Банковая, 11) состоится брифинг заместителя главы Секретариата Президента Украины Александра ЧАЛОГО. Как сообщает пресс-служба главы государства, тема брифинга - внешнеполитическая деятельность Президента Украины. Аккредитация журналистов проводится по телефонам: 255-78-44, 255-63-18, 255-65-01.

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