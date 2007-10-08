НУ-НС и БЮТ пересматривают договор о сотрудничестве

В пятницу по поручению президента лидеры блоков "Наша Украина–Народная самооборона" и БЮТ начали официальные консультации относительно создания парламентского большинства. Предполагалось, что в ходе переговоров будет утвержден текст меморандума о сотрудничестве, а также распределены сферы влияния НУНС и БЮТ в Кабмине. Однако после завершения пятичасовых переговоров стороны ничего не сообщили об итогах встречи.

По информации Коммерсант-Украина, главным вопросом консультаций между БЮТ и НУНС стало обсуждение формирования правительства и подготовка протокола о распределении должностей. Именно в пятницу сторонами обсуждалось распределение "сфер влияния". В частности, была достигнута договоренность о том, что БЮТ будет курировать экономический и энергетический секторы в правительстве, возглавив соответственно Минэкономики, Минфин и Минтопэнерго. "Мы считаем, что это естественно – премьер-министр должен иметь в руках возможность формировать экономический блок, поэтому никаких противоречий в этом вопросе между нами не возникло",– сообщил издинию источник, близкий к участникам переговоров. Предположительно, БЮТ достанется также Минпромполитики и Минуглепром.

Пропрезидентскому блоку достанется социально-гуманитарный сектор: Министерство по вопросам ЖКХ, Минтруда и социальной политики, Министерство охраны окружающей природной среды, Минобразования, Минкультуры, а также Министерство по делам семьи, молодежи и спорта. Помимо этого НУНС получает МВД. По схеме распределения постов все руководящие должности, полученные НУНС, будут разделены между тремя субъектами блока: партией "Народный союз `Наша Украина`", блоками "Народная самооборона" и "Украинская правыця". Кто именно будет предложен на министерские посты, БЮТ и НУНС будут обсуждать самостоятельно. Впрочем, по словам представителей обеих сил, в случае выдвижения спорных кандидатур стороны будут иметь право вето.

Что касается участия в формировании парламентского большинства блока Литвина, то Владимиру Литвину предлагается два варианта. В случае вхождения его блока в состав коалиции он получит пост спикера, а также часть руководящих должностей в правительстве и парламентских комитетах. "Если же он не захочет войти в состав коалиции, но будет готов поддерживать нас во время голосований – такой вариант тоже обсуждается,– он получит пост вице-спикера или одного из вице-премьеров",– рассказал Коммерсанту источник в руководстве НУНС.