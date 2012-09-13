Порошенко разблокировал арестованные счета ТВі

Об этом сообщил генеральный директор телеканала ТВi Николай Княжицкий на своей странице в Facebook.

"Хоть одна хорошая новость ... Министр экономики Петр Порошенко отменил приказ КГГА о блокировании наших счетов", - написал Княжицкий, ссылаясь на соответствующее постановление ведомства.

"Признать утратившим силу приказ Минэкономразвития от 15.08.2012 № 921 в части применения специальной санкции к указанному в приложении к этому приказу субъекта внешнеэкономической деятельности Украины", - цитирует Княжицкий текст приказа Порошенко. Напомним, ранее гендиректор ТВі сообщил, что по письму Минэкономики у телеканала арестовали валютные счета и ему запретили проводить внешнеэкономическую деятельность без спецразрешения Минэкономики.