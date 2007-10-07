Коммунисты готовы работать в правительстве Тимошенко

Коммунистическая партия Украины готова рассмотреть возможность работы в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом заявил лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО в интервью “5-му каналу”.

"В зависимости от того, какие это должности, какой уровень свобод мы получим, тогда мы готовы рассматривать такую возможность", - сообщил он.

Как отмечает канал, "цена вопроса - должности для представителей Компартии в силовых ведомствах: Министерстве внутренних дел, Генеральной прокуратуре, или же руководство Счетной палаты или Нацбанка".