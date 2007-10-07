Коммунисты готовы работать в правительстве Тимошенко
18:20, 07 октября 2007Политика
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Пётр Симоненко назвал "цену вопроса"
Коммунистическая партия Украины готова рассмотреть возможность работы в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО.
Об этом заявил лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО в интервью “5-му каналу”.
"В зависимости от того, какие это должности, какой уровень свобод мы получим, тогда мы готовы рассматривать такую возможность", - сообщил он.
Как отмечает канал, "цена вопроса - должности для представителей Компартии в силовых ведомствах: Министерстве внутренних дел, Генеральной прокуратуре, или же руководство Счетной палаты или Нацбанка".
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