У Януковича говорят, что он давно уже собирался в Москву

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 9 октября осуществит рабочий визит в Москву.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета Министров со ссылкой на руководителя Аппарата премьер-министра Украины Сергея ЛЁВОЧКИНА.

В Москве В.ЯНУКОВИЧ планирует обсудить со своим российским коллегой Виктором ЗУБКОВЫМ вопросы подготовки заседания межгосударственной комиссии “Ющенко-Путин”.

В частности, по словам С.ЛЁВОЧКИНА, главной целью визита является “углубление двусторонних торгово-экономических отношений, а также подготовка к проведению заседания комиссии “Ющенко-Путин".

Как сказал В.ЛЁВОЧКИН, этот визит В.ЯНУКОВИЧА согласован в рамках предварительно проведенных межправительственных консультаций. “Это плановый визит”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, на последнем заседании Кабмина 3 октября В.ЯНУКОВИЧ поручил министру топлива и энергетики Юрию БОЙКО провести предварителные переговоры в Москве в связи с заявлением «Газпрома» и не исключил, что лично посетит Москву для обсуждения газового вопроса.

«Нужно посоветоваться с Президентом и, вероятнее всего, я тоже поеду работать над этим вопросом», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер подчеркнул, что правительство намерено приложить усилия для сохранения цены на газ для Украины на существующем уровне, а также «сохранить отношения с нашим партнером в этих вопросах».

Как сообщалось, "Газпром" 2 октября заявил, что сократит поставки природного газа для Украины в случае непогашения задолженности в размере свыше 1,3 млрд. дол., которую накопила украинская сторона.

Правительство Украины, в свою очередь, опровергло информацию о долге Украины перед Россией, заявив, что долг не является государственным, а сумма долга преувеличена. Ю.БОЙКО заявил, что в действительности речь идет о долге не Украины, а посредников - "РосУкрЭнерго" и "УкрГазЭнерго".