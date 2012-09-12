Контролировать изготовление бюллетеней будут 4 депутата

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании ЦИК.

В состав комиссии на основании представления фракции КПУ в парламенте включен ее представитель Георгий Пономаренко.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия 4 сентября образовала комиссию по контролю за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования на выборах в Верховную Раду. Печать бюллетеней будут контролировать трое депутатов.

Соответствующим решением ЦИК в состав контрольной комиссии на основании представлений трех парламентских фракций был включен Юрий Мирошниченко (фракция Партии регионов), Виктор Уколов (фракция «БЮТ-Батькивщина») и Юрий Онищенко (фракция НУ-НС).

Комиссия создана для контроля за соблюдением требований во время изготовления избирательных бюллетеней, в частности, в части уничтожения печатных форм, технических отходов и полиграфического брака.