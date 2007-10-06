ПАСЕ не считает выборы честными, но ждала худшего

Глава делегации ПАСЕ Ханне Северинсен считает причиной проблем, которые возникают с подсчетом голосов и формированием коалиции, несовершенство украинского законодательства.

В интервью "Зеркалу недели", опубликованному в субботу, она отметила: "Выборы прошли, возможно, даже лучше, чем мы ожидали".

Вместе с тем Северинсен уточнила, что речь не идет о честных и свободных выборах. "Мы лишь констатируем, что ваши досрочные выборы прошли согласно нашим ожиданиям", - сказала она.

По ее словам, теперь дело за украинскими законодателями. "Их ждет очень ответственная и напряженная работа как над изменением избирательного законодательства, так и над конституционной реформой. И, конечно же, очень важно обеспечить надлежащее функционирование Конституционного суда", - подчеркнула Северинсен.

При этом глава делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы подчеркнула, что внесение каких-то изменений в Конституцию недопустимо без их предварительного широкого обсуждения и четкого согласования направления, в котором хочет двигаться Украина.

"Недостаточно просто грамотно распределить рычаги управления между ветвями власти и даже между властью и оппозицией", — прибавила Северинсен. По ее словам, "очень важной проблемой является защита прав избирателей, которые сейчас не имеют никакого влияния на процесс формирования партийных списков".

Самым существенным прогрессом Украины на пути к соответствию стандартам европейской демократии Северинсен считает плюрализм мнений, которые звучат в эфире. Наибольшей проблемой, которую пока так и не удалось преодолеть, — коррупцию.

Украинская правда