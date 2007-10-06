ЦИК обработала 221 протокол с мокрой печатью из необходимых 225

Центральная избирательная комиссия обработала 221 протокол окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями, часть из них возвращена на доработку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК, в частности, на заседании комиссии в субботу было обработано 16 протоколов окружкомов, из них 5 уточненных - 3 протокола ЦИК вернул на доработку. В то же время, 4 территориальных избирательных округа из 225 еще не передавали протоколы в Центризбирком.

На заседании также был утвержден образец удостоверения народного депутата 6-го созыва и вкладыша в него, образец нагрудного знака "Народный депутат Украины".

Кроме того, комиссия рассмотрела несколько жалоб

В заседании ЦИК объявлен перерыв до 9:30 8 октября.

Как сообщал УНИАН, по данным обработки 100% протоколов участковых комиссий по Украине за Партию регионов отдали свои голоса 34,37% избирателей, принявших участие в голосовании. БЮТ получил 30,71%, блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 14,15%, Коммунистическая партия Украины - 5,39%, Блок Литвина - 3,96% голосов, Социалистическая партия - 2,86%.

Не поддержали ни одну из политических сил на выборах 2,73% избирателей.

Председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ назвал эти сведения неофициальными. «Официальные будут определяться на основе протоколов в определенные законом сроки – до 15 октября», - отметил В.ШАПОВАЛ.