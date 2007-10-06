Шуфрич и Богословская пугали перевыборами неофициально?

Партия регионов не принимала решения о возможности отказа от депутатских мандатов.

"У нас нет такого решения, мы не обсуждали этот вопрос на заседании политсовета партии", - подчеркнула она, цитирует Анну Герман Украинская правда.

Вместе с тем депутат отметила, что такие настроения в партии есть.

Комментируя высказывания своих однопартийцев Нестора Шуфрича и Инны Богословской о том, что депутаты от Партии регионов, избранные в парламент 6-го созыва, откажутся от своих мандатов в случае, если не будет создана "широкая коалиция", Герман заявила, что такие заявления нельзя считать официальной позицией партии.