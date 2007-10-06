Путин сказал, что ему все равно каким будет правительство Украины

Президент РФ Владимир ПУТИН заявляет, что Россия готова сотрудничать с любым легитимно назначенным правительством Украины.

Об этом он сказал 5 октября во время встречи с министром иностранных дел Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ в Душанбе, сообщили УНИАН в пресс-службе МИД.

В свою очередь А.ЯЦЕНЮК проинформировал собеседника о результатах парламентских выборов в Украине и ходе формирования коалиции.

Во время разговора стороны обсудили также вопросы подготовки к проведению Комиссии “Ющенко-Путин” и состояние двустороннего украинско-российского сотрудничества. Было подтверждено, что заседание Комиссии состоится сразу после формирования нового украинского правительства.

Кроме этого, стороны обменялись мнениями об основных задачах, которые стоят в повестке дня деятельности СНГ, в частности, в свете одобрения на Душанбинском саммите Содружества Концепции дальнейшего развития СНГ и Плана основных мероприятий по ее реализации.