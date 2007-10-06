Богословская: если не будет ”ширки”, ПР сложит мандаты

Партия регионов сложит мандаты, если не будет создана широкая коалиция.

Об этом заявила кандидат в депутаты от Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ 5 октября в эфире "Свободы слова", передает ICTV.

"Я хочу сказать, что Партия регионов никогда не позволит, чтобы половина Украины находилась в меньшинстве и в оппозиции. Если вы будете выкручивать руки победителю этих выборов, если вы не сможете поставить свои собственные амбиции ниже, чем судьба страны и благо страны, мы не возьмем мандаты, мы пойдем на новые выборы”, - заявила И.БОГОСЛОВСКАЯ.