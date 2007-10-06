Мороз прочит себе быстрое возвращение в парламент

Лидер СПУ Александр Мороз убежден, что его партия и в дальнейшем будет влиять на политическую ситуацию в стране, а ее возвращение в парламент будет непродолжительным процессом.

Об этом он сказал в пятницу в эфире программы "Свобода" на канале "Інтер".

Лидер СПУ также отметил, что его партия не будет обжаловать результаты выборов, поскольку это трудно сделать в условиях заангажированности судов.

"Мы не будем этим заниматься, поскольку для этого нужна, по моему мнению, воля других политических сил. А вместе этим можно было бы заниматься", - сказал он.

Мороз уверил, что его партия не собирается отказываться от целей, которые ставила перед собой на парламентских выборах, в частности, относительно продолжения политреформы и предоставления больших полномочий местным органам власти.

"Соцпартия будет действовать в этом направлении и, думаю, найдет еще много возможностей для решения этой задачи", - сказал он.

"А возвращение в парламент – это не настолько продолжительное дело, как кому-то кажется. Тем более, что люди получат возможность разобраться с тем, что на самом деле происходит в стране", - подчеркнул он.

Украинская правда