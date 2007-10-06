Литвину говорят: хочешь должность – бери еще пять?

Лидер одноименного блока Владимир Литвин уверяет, что не пойдет в коалицию за должность спикера.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода" в пятницу на канале "Интер".

"Нынешние переговоры сводятся к тому: хочешь должность – бери еще пять. Я хочу сказать: я ни к кому не собираюсь тулиться", - уверил Литвин.

"Потому что если иметь в виду, что я хороший спикер, и за то, что я присоединюсь к коалиции, мне еще раз дадут эту должность, то я должен сказать, что я этот этап своей жизни уже перерос", - указал он.

На уточняющий вопрос члена "Нашей Украины" Александра Третьякова "К какой коалиции все же ближе лежит ваша душа?" Литвин ответил: "Моя душа лежит с людьми".

По его словам, БЮТ и НУНС могут создать сейчас коалицию в 228 голосов, но это будет нестабильное большинство.

"Так как надо будет принимать сложные ответственные решения, и такого количества (депутатов) недостаточно. Ведь демократы, как известно, объединяются лишь в последний момент, у них более всего расхождений и более всего противостояний. Поэтому чрезвычайно сложно будет работать в таких условиях", - сказал Литвин.

На вопрос, означает ли это, что он поддерживает широкую коалицию, Литвин сказал, что не хочет говорить о ней, так как в народе ее и так начали называть "ширкой".

Вместе с тем он призывал ведущие силы договориться об алгоритме сотрудничества, чтобы правительство, которое будет сформировано, смогло проработать продолжительное время и принять решения, возможно, непопулярные, но необходимые для государства.

Также Литвин попросил не рассматривать должность премьера как платформу для будущих президентских выборов, поскольку в таком случае "мы можем не дожить до президентских выборов".

Уже в конце программы на вопрос, кто будет премьером, Литвин предположил, что это будет нейтральная кандидатура.

Украинская правда