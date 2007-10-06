Ющенко: за последние два года я перенес 24 операции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что с момента отравления диоксином перед президентскими выборами три года назад он перенес 24 операции, связанные с восстановлением здоровья.

"Два года назад я был еще очень слаб. Даже поднять руку было очень тяжело. За последние два года я перенес 24 операции. Я впервые говорю об этом. Во время моих отпусков меня всегда оперировали", - заявил В.ЮЩЕНКО 5 октября в интервью французскому телевидению, передает РИА «Новости».

В ходе интервью 53-летний украинский Президент также сообщил о том, что знает, кто отравил его три года назад. Однако назвать имена своих отравителей отказался, сославшись на тайну следствия, которое ведется в настоящее время.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что все отравившие его люди находятся в России, и "по этой причине расследование тормозится".