Бойко заявляет, что никогда не будет работать в правительстве Тимошенко

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявляет, что ни в коем случае не будет работать в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом он сказал 5 октября в эфире программы «Свобода слова», передает ІСТV.

Ю.БОЙКО считает, что даже если такое правительство будет создано, то оно не будет работать как единая команда, а сама потенциальный премьер будет относиться к работе Кабмина как к коммерческому проекту, а не как к государственному делу.

Ю.БОЙКО также подтвердил, что долга Украины перед «Газпромом», о котором шла речь в известном заявлении этой российской корпорации, сделанном 2 октября, не существует.

По его словам, задолжали посредники - «РосУкрЭнерго» и «Укргазэнерго». Впрочем, считает министр, и этот долг не является собственно долгом. «Это то, - сказал Ю.БОЙКО, - что лежит в хранилищах, предприятия этот газ имеют, но они за него не заплатили деньги «Газпрому» сегодня. Они, как правило, такие запасы продают осенью, зимой, а затем выплачивают деньги или берут кредиты и платят».