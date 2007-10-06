Янукович поедет в Москву не из-за газа, а из-за Ющенко

Премье Виктор Янукович посетит во вторник с рабочим визитом Российскую Федерацию, где проведет переговоры с главой российского правительства Виктором Зубковым.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на руководителя аппарата премьера Сергея Левочкина.

"Целью визита является развитие двустороннего экономического сотрудничества, а также подготовка заседания межгосударственной комиссии Ющенко-Путин", - сказал Левочкин.

Он отметил, что этот визит плановый и пройдет "в рамках предварительно согласованных межправительственных двусторонних консультаций".

Как сообщалось, ранее Янукович заявлял, что в ближайшее время посетит Москву для урегулирования ситуации в газовой сфере.