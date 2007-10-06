Ющенко поставил Тимошенко условие получения поста премьера
Президент настроен оптимистично
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что не имеет ничего против возвращения Юлии ТИМОШЕНКО на пост премьера, который она заняла после победы "помаранчевой революции" в феврале 2005 года и покинула его после парламентского кризиса в сентябре того же года.
"Она может стать премьер-министром. Но я хочу отметить, что это может произойти только после того, как будет достигнуто согласие, прежде всего, между демократическим большинством и оппозицией. Очевидно, что это должно основываться на прозрачности формирования правительства и парламента", - сказал В.ЮЩЕНКО в интервью французскому телеканалу France 24, передает РИА «Новости».
Президент также сообщил, что настроен оптимистично в том, что касается исхода парламентских выборов и формирования парламента.
"Впервые за 16 лет Украина смогла во второй раз провести демократические выборы, что является доказательством того, что Украина - демократическая страна", - считает В.ЮЩЕНКО.
По его словам, в результате выборов победила, с одной стороны - демократическая коалиция. "С другой стороны, что касается парламента, "Партия регионов" завоевала треть голосов избирателей, и совершенно очевидно, что, благодаря диалогу между демократическими силами и "Регионами", можно достичь политической стабильности в стране. Ситуация заключается в том, что без диалога, без взаимопонимания работа парламента нереальна", - сказал лидер Украины.
По его мнению, формирование парламента должно начаться как можно быстрее, сразу после того, как станут известны окончательные итоги выборов, то есть через четыре-пять дней, отметил он, выступая на французском телеканале.
Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО 5 октября посетил Францию с официальным визитом, в рамках которого он встретился с Президентом Франции Николя САРКОЗИ.