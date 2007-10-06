Ющенко поставил Тимошенко условие получения поста премьера

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что не имеет ничего против возвращения Юлии ТИМОШЕНКО на пост премьера, который она заняла после победы "помаранчевой революции" в феврале 2005 года и покинула его после парламентского кризиса в сентябре того же года.

"Она может стать премьер-министром. Но я хочу отметить, что это может произойти только после того, как будет достигнуто согласие, прежде всего, между демократическим большинством и оппозицией. Очевидно, что это должно основываться на прозрачности формирования правительства и парламента", - сказал В.ЮЩЕНКО в интервью французскому телеканалу France 24, передает РИА «Новости».

Президент также сообщил, что настроен оптимистично в том, что касается исхода парламентских выборов и формирования парламента.

"Впервые за 16 лет Украина смогла во второй раз провести демократические выборы, что является доказательством того, что Украина - демократическая страна", - считает В.ЮЩЕНКО.

По его словам, в результате выборов победила, с одной стороны - демократическая коалиция. "С другой стороны, что касается парламента, "Партия регионов" завоевала треть голосов избирателей, и совершенно очевидно, что, благодаря диалогу между демократическими силами и "Регионами", можно достичь политической стабильности в стране. Ситуация заключается в том, что без диалога, без взаимопонимания работа парламента нереальна", - сказал лидер Украины.

По его мнению, формирование парламента должно начаться как можно быстрее, сразу после того, как станут известны окончательные итоги выборов, то есть через четыре-пять дней, отметил он, выступая на французском телеканале.

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО 5 октября посетил Францию с официальным визитом, в рамках которого он встретился с Президентом Франции Николя САРКОЗИ.