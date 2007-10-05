ПР и БЮТ не будут оспаривать результаты выборов

Партия регионов и Блок Юлии Тимошенко не видят оснований для оспаривания результатов внеочередных парламентских выборов в целом по Украине.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявили представители БЮТ и Партии регионов в ЦИК Владимир Пилипенко и Владислав Забарский.

Пилипенко напомнил заявление лидера БЮТ Ю.Тимошенко о том, что эта политическая сила не будет обжаловать результаты выборов в целом по Украине.

Однако представители БЮТ в отдельных регионах, в частности в Донецкой области и в Крыму, намерены обжаловать результаты выборов на определенных избирательных участках, сказал он.

По словам Пилипенко, БЮТ считает, что на участках, где возможно искажение результатов выборов, эти результаты не должны учитываться, чтобы не влиять на волеизъявление граждан. Блок намерен обжаловать эти случаи, чтобы в дальнейшем на выборах исключить возможность таких нарушений.

Пилипенко напомнил, что попытка обжаловать протокол ЦИК о результатах парламентских выборов в 2006 году уже была. Тогда, по его словам, Высший административный суд Украины заключил, что протокол ЦИК о результатах выборов нельзя обжаловать - это допустимо лишь в отношении действий ЦИК по его составлению.

Представитель БЮТ также отметил, что хотя в целом у блока есть претензии к составу ЦИК, однако претензий к процессу обработки протоколов пока нет. "Думаю, протокол будет составлен безупречно", - отметил он.

Пилипенко также заявил, что если результаты выборов будут обжалованы в суде, то БЮТ намерен защищать в суде волеизъявление граждан.

В свою очередь Забарский заявил, что "Партия регионов на сегодняшний день не располагает данными, которые говорили бы о системных и массовых фальсификациях".

Он также отметил, что представители Партии регионов зафиксировали "немало различных нарушений", по некоторым из которых уже есть обращения в суды. В частности, партия считает, что выдача бюллетеней без подписи членов комиссий в тех областях, где партия традиционно имеет поддержку, является "одним из механизмов, которые пытались запустить оппоненты".

Забарский отметил, что такие бюллетени в дальнейшем признавались недействительными.

При этом, по его словам, Партии регионов удалось предотвратить применение этого механизма, поскольку сразу же были обращения в правоохранительные органы.

Поэтому Забарский уверен, что милиция установит тех членов комиссии, которые умышленно допускали такие нарушения.

Он также напомнил, что Партия регионов и ранее заявляла, что признает результаты выборов, которые не будут фальсифицированы.

"Поэтому я не вижу необходимости говорить, что мы можем что-то обжаловать (результаты парламентских выборов в целом по Украине)", - отметил Забарский.

Украинская правда