Кириленко заявляет о провокациях

Председатель Политсовета Блока «Наша Украина – Народная Самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО заявляет, что НУ-НС создаст коалицию лишь с Блоком Юлии Тимошенко, все другое – провокации.

Об этом идет речь в комментарии В.КИРИЛЕНКО, переданному УНИАН.

В частности, он отмечает, что «официальным органом Блока «Наша Украина – Народная Самооборона», уполномоченным формировать его политическую позицию, есть Политический совет Блока”. По словам В.КИРИЛЕНКО, Политсовет не направлял Президенту Украины никаких писем по поводу формирования правящей коалиции в Верховной Раде шестого созыва.

Он сообщил, что 1 октября Политсовет на своем заседании уполномочил председателя Политсовета провести переговоры о формировании демократической коалиции с Блоком Юлии Тимошенко.

В.КИРИЛЕНКО напоминает, что Соглашение о создании Блока «Наша Украина – Народная Самооборона», единодушно одобренное Межпартийным съездом Блока 7 августа, запрещает создание коалиции с Партией регионов.

“Ни Политсовет Блока, ни один кандидат в депутаты, избранный в парламент по нашему списку, не заявляли о возможности так называемой «широкой коалиции». Все разговоры на тему якобы участия представителей нашего Блока в формировании любой коалиции, кроме демократической коалиции при участии БЮТ, являются провокациями», - отмечает В.КИРИЛЕНКО.

Как сообщалось, 3 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предложил всем политическим силам, которые прошли в парламент, начать консультации относительно формирования коалиции.

4 октября лидер блока “Наша Украина – Народная Самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что кандидаты в народные депутаты от “Народной Самообороны” принципиально выступают за создание демократической коалиции из БЮТ с возможным приобщением Блока Литвина.

В то же время Партия регионов предлагает создать «широкую» коалицию.

Сегодня, 5 октября, среди СМИ было распространено заявление «Народной Самообороны», в котором, в частности, отмечалось, что группа «Народная Самооборона» в составе избирательного блока «Наша Украина – Народная Самооборона» подтверждает свою принципиальную и неизменную позицию за создание в новоизбранной Верховной Раде VI созыва демократической коалиции в составе Блоков Юлии Тимошенко и НУ-НС. Как идет речь в заявлении, все без исключения члены группы «Народная самооборона» подписали письмо к Президенту, в котором выражают свое несогласие с предложением вовлечь Партию регионов в переговоры о создании коалиции в Верховной Раде VI созыва.