Турчинов: регионалы пытаются перекупить Нашу Украину

Партия регионов пытается перекупить несколько голосов в «Нашей Украине», чтобы кандидатура Юлии Тимошенко на должность премьер-министра не набрала достаточной поддержки.

Об этом в пятницу на брифинге заявил Александр Турчинов, сообщает сайт БЮТ.

«Они начали проводить переговоры с нашими союзниками и предлагать им деньги, чтобы они не голосовали за кандидатуру Тимошенко», - отметил Турчинов.

«Они делают расчет, что неголосование за Тимошенко разрушит демократическую коалицию и приведет к реанимации суррогатов типа широкой коалиции», - прибавил он.

Александр Турчинов также подтвердил, что согласно предыдущим договорам, БЮТ отдаст половину должностей «Нашей Украине».

Он также высказался за присоединение к коалиции блока Литвина.

«Участие блока Литвина в коалиции прибавило бы ей мощности и численности, но независимо от его позиции для демократической коалиции достаточно мандатов», - сказал Турчинов.

Александр Турчинов подчеркнул, что формирование коалиции зависит от объявления официальных результатов досрочных парламентских выборов.