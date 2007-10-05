ЦИК ЗАКОНЧИЛА ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов с результатами голосования на досрочных выборах в Верховную Раду Украины 30 сентября 2007 года.

Как передает корреспондент УНИАН, за Партию регионов отдали свои голоса 34,37% избирателей, принявших участие в голосовании. БЮТ получил 30,71%, блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 14,15%, Коммунистическая партия Украины - 5,39%, Блок Литвина - 3,96% голосов, Социалистическая партия - 2,86%.

Не поддержали ни одну из политических сил на выборах 2,73% избирателей.

Предварительные результаты выборов обнародовал председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ.

«Это оперативные сведения, которые являются неофициальными. Официальные будут определяться на основе протоколов в определенные законом сроки – до 15 октября», - отметил В.ШАПОВАЛ.