Киевские регионалы считают, что у них украли 5 тысяч

Киевское городское отделение Партии регионов требует пересчета голосов на ряде участков в столице.

Об этом заявил руководитель Киевского отделения Партии регионов Василий Горбаль, сообщает Лига со ссылкой на пресс-службу отделения.

"Это связано с тем, что данные, которые поступили от окружных комиссий, не совпадают с данными, размещенными на сайте ЦИК, и теми данными, которые есть у нас", - объяснил он.

Согласно подсчетам Партии регионов, в Киеве у нее "украли" до 5 тысяч голосов, и одновременно увеличили количество "сторонников" БЮТ и "Нашей Украины - Народной самообороны" на 10-15 тысяч голосов.

Горбаль отметил, что, учитывая результаты выборов, это существенные вмешательства в народное волеизъявление.

Вместе с тем, он напомнил, что накануне выборов его политсила неоднократно обращалась к СБУ с просьбой вмешаться и предотвратить фальсификации в Киеве:

"На наши обращения СБУ стабильно отвечала, что контроль над избирательным процессом не относится к компетенции службы".

"А теперь в СМИ появляются их пресс-релизы, что СБУ обнаружила в том или ином округе студента или еще кого-то, кто нарушал избирательное законодательство. Что это, как не свидетельство того, что СБУ применяла в своей деятельности двойные стандарты?", - спросил политик.

Кроме того, по его словам, в день выборов зарегистрированы 82 нарушения избирательного законодательства, большинство из которых зафиксировано во время подсчета голосов.

"Также установлены факты неправильного транспортирования протоколов из участковых избирательных комиссий в окружные", - отметил Горбаль.

"В 218 округе протоколы участковых избирательных комиссий перевозились секретарями комиссий в распакованном виде. При этом секретари, нарушая закон, имели при себе печати", - уточнил он.

Вместе с тем, Горбаль заявил, что на некоторых участках люди рвали свои бюллетени, не находя в списках фамилий своих родственников.

"Но, при подведении итогов голосования, количество выданных бюллетеней и количество бюллетеней, которые приняли участие в голосовании, совпадали", - добавил он.

По мнению "регионала", "это свидетельствует если не о фальсификации, то, по крайней мере, о неточности подсчета голосов".

Украинская правда