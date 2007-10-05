Семенюк заявляет о политических репрессиях против нее

Председатель Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК заявляет о политических репрессиях и попытках освободить ее от занимаемой должности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Социалистической партии Украины, об этом В.СЕМЕНЮК заявила в интервью журналистам.

“Против меня, как члена СПУ, начинаются политические репрессии”, - сказала она.

В СПУ заявляют, что якобы существует проект решения Совета национальной безопасности и обороны Украины “О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере приватизации”, который размещен в средствах массовой информации.

По словам В.СЕМЕНЮК, предложения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о дальнейшем осуществлении приватизации, направлены в СНБО, и проект решения СНБО по этим вопросам является доказательством того, что “против руководителя Фонда осуществляются политические репрессии”.

“Как руководитель Фонда, который проводит прозрачные конкурсы, не допускает разбазаривать государственное имущество, я не выгодна Секретариату Президента. Не выгодна я окружению Президента и как представитель партии, которая в первую очередь все свои действия направляет на социальную защиту и соблюдение законодательства”, - отметила В.СЕМЕНЮК.

По ее словам, СПУ “в парламент не пустили именно потому, что очень хочется раздавать предприятия за бесценок и своим, как это было раньше при ваучерной приватизации, порезав предприятия на металлолом или превратив их в склады”.

Ссылаясь на информацию СМИ, пресс-служба СПУ отмечает, что якобы 2 октября 2007 года Президент ЮЩЕНКО дал распоряжение секретарю СНБО Ивану ПЛЮЩЮ подготовить заседание Совета Национальной безопасности и обороны и, в частности, в проекте решения которого будет предусмотрено требование к Кабмину немедленно освободить В.СЕМЕНЮК от должности председателя Фонда госимущества.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Президент указом №941/2007 запретил Фонду государственного имущества Украины проводить любые действия относительно госимущества Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд (КГОКОР).

Своим указом глава государства также обязал секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины обеспечить подготовку к рассмотрению на ближайшем заседании СНБО вопроса о совершенствовании государственной политики в сфере приватизации, проработав при этом проблемные аспекты разгосударствления объектов горно-металлургического комплекса.

Также в соответствии с обращением Президента СБУ и Генпрокуратура приступили к проверке законности действий ФГИУ относительно Криворожского горно-обогатительного комбината.