КС прекратил производство по делу о представлении Ющенко

Постановлением Конституционного Суда Украины прекращено конституционное производство по делу по конституционному представлению Президента Украины о решении вопроса относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) постановлений Кабинета Министров Украины о назначении заместителей министра внутренних дел Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, такое решение было принято 4 октября. Судьей-докладчиком по делу был Андрей СТРИЖАК.

Глава государства просил суд решить вопрос соответствия Основному Закону постановлений правительства от 13 декабря 2006 года о назначении Василия ФАТХУТДИНОВА, Василия БОДНАРЯ, Виктора СУСЛОВА, Николая ПЛЕХАНОВА, Василия МАРМАЗОВА, Николая КУПЬЯНСКОГО и Михаила КОРНИЕНКО заместителями министра внутренних дел Украины.

Кроме того, КС прекратил конституционное производство по делу по предоставлению Президента Украины относительно конституционности постановлений Кабмина от 10 января 2007 года о назначении Сергея КОПЫТОВА и Сергея ПОПКОВА заместителями министра внутренних дел Украины.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря 2006 г. Кабмин своими постановлениями назначил семь новых заместителей министра внутренних дел с одновременным освобождением предыдущих руководителей.

15 декабря В.ЮЩЕНКО своим указом остановил действие этих постановлений правительства. Кроме того, он обратился в Конституционный Суд “для решения вопроса о конституционности отмеченных постановлений Кабинета министров”.

19 декабря премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ назвал антиконституционным указ Президента об остановке действия постановлений правительства относительно назначения семи заместителей министра внутренних дел.

Постановлением от 10 января 2007 правительство назначило еще двух заместителей министра внутренних дел - С.КОПЫТОВА и С.ПОПКОВА.

12 января 2007 г. Президент остановил действие постановлений правительства о назначении С.ПОПКОВА и С.КОПЫТОВА заместителями министра внутренних дел и обжаловал их в Конституционном Суде.