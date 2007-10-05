Предварительные итоги выборов, возможно, подведут через 2 часа

Окружная избирательная комиссия территориального избирательного округа №1 (Симферополь) надеется сегодня к вечеру сдать свои протоколы в Центральную избирательную комиссию.

Об этом по телефону корреспонденту УНИАН сообщил член окружкома №1 Сергей ЛАПЕНКО (включен в комиссию от КПУ).

На вопрос, когда в ЦИК, наконец, будут сданы оставшиеся протоколы с избирательных участков, член окружкома ответил : «Я думаю часов до 8-ми вечера будут сданы».

С.ЛАПЕНКО назвал несколько причин, которые объясняют медлительность в работе на округе №1. Во-первых, неподготовленность членов участковых избирательных комиссий. «Из 159 протоколов с участков, наверное, только три протокола были оформлены, как надо», - сказал член окружкома, добавив, что остальные пришлось отправлять на доработку. «Но такая проблема (неподготовленность членов участковых комиссий – УНИАН) не только у нас, она, наверное, везде (по всей Украине – УНИАН)», - отметил он. Вторая причина, по его словам, это состояние помещений, где хранился архив, и где проходили заседания комиссии (маленькие, неудобно расположенные помещения). И третья причина - блокирование работы окружкома со стороны ряда сил. «В какой-то степени повлияло на работу и блокирование со стороны БЮТ и "Нашей Украины". Но оно не всегда было – по некоторым вопросам», - отметил С.ЛАПЕНКО.

Он привел несколько случаев, говоря о ситуации в окружкоме ТИО №1. Так, в четверг, по словам С.ЛАПЕНКО, секретаря комиссии Юлии СПИРИНОЙ (представитель БЮТ) сначала не было на заседании, пока ее не было – на время был избран другой секретарь (представительница Партии регионов, у которой есть большой опыт работы). Этот единогласно поддержали все члены комиссии. Однако, придя на работу, представительница БЮТ «подняла панику» - почему вместо нее секретарем избрана "регионалка". По словам С.ЛАПЕНКО, председатель комиссии объяснил Ю.СПИРИНОЙ, что «непозволительно являться» на работу в комиссию, когда ей захочется. С.ЛАПЕНКО отметил, что, когда была закончена работа, начатая без Ю.СПИРИНОЙ, представительница БЮТ снова приступила к выполнению обязанностей секретаря окружкома.

С.ЛАПЕНКО также подчеркнул, что претензии БЮТ относительно того, что якобы руководитель окружкома №1 закрывал заседание комиссии – необоснованны. «В иске им было отказано», - отметил член окружкома, добавив, что суд рассматривал иск вчера.

Как сообщал УНИАН, юрист крымского избирательного штаба Блока Юлии Тимошенко Роман КУЗМЕНКО сообщил, что суд рассматривает ряд исков, поданных уполномоченными лицами крымского БЮТ, относительно признания правомерности или неправомерности действий окружной комиссии территориального избирательного округа №1. В частности, уполномоченные лица БЮТ требовали признать неправомерными действия окружкома относительно прерывания работы комиссии. Решение о прерывании работы комиссии, по информации БЮТ, «практически единолично» принял председатель окружкома (УНИАН: председателем окружкома №1 является представитель Соцпартии Иван ПОЛЯКОВ).

Напомним, окружком ТИО №1 – единственный в Украине, который до сих пор не сдал протоколы. Поэтому ЦИК не может огласить предварительные результаты выборов в парламент страны.