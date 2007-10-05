Часть НУ-НС поддерживает идею широкой коалиции?

Все ответственные политические силы должны поддержать Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в его стремлении объединить страну, не допустить появления новых линий разрыва после проведенных выборов.

Как сообщается на сайте блока “Наша Украина – Народная самооборона”, такое убеждение высказал лидер Украинской народной партии, входящей в НУ-НС, Юрий КОСТЕНКО

Ю.КОСТЕНКО считает, что после проведения внеочередных выборов в Верховную Раду страна получила уникальный шанс преодолеть внутренние противоречия и укрепить свое единство.

“Будущее Украины определит способность политиков воплотить эту возможность. Все зависит от того, насколько провозглашенная политическая ответственность будет реализована в конкретных действиях. В настоящее время как никогда важно пригасить собственные амбиции, забыть о быстротекущей политической конъюнктуре и узкопартийных интересах. Необходимо действовать на перспективу общества и государства”, - сказал он.

Ю.КОСТЕНКО призвал политиков к совместной работе на благо народа. По его мнению, в Верховной Раде VI созыва должно быть создано такое большинство, которое отражало бы интересы и надежды всех людей, – от Запада до Востока, от Севера до Юга. “Такой подход выплывает из реалий, сложившихся по итогам выборов. Это логика, продиктованная государственным интересом”, - отметил Ю.КОСТЕНКО.

Он считает, что необходимо показать “украинскому народу и всему миру, что для украинских политиков единство, соборность их государства – нерушимая ценность”. “Это – наиболее прочный фундамент будущего развития нашей страны. Это будет также хорошим сигналом для мирового сообщества о том, что Украина преодолела деление по партийно-региональному признаку”, - добавил лидер УНП.

Как сообщал УНИАН, 3 октября в своем заявлении относительно формирования коалиции Президент В.ЮЩЕНКО сказал, что ждет от Партии регионов, БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина мудрых шагов к консолидации страны и призвал победителей парламентских выборов объединиться вокруг национальных приоритетов.